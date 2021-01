Terzo settore: Riccardi, volontariato ancora più importante con Covid

Incontro con i rappresentanti del Comitato regionale

Palmanova, 11 gen - "Ritengo che la valenza delle lineeprogrammatiche che abbiamo condiviso, improntate sull'aspettosociosanitario, venga accentuata dal particolare momento chestiamo attraversando, nel quale il vostro ruolo assumeun'importanza ancora più rilevante".

Questo il concetto espresso oggi dal vicegovernatore con delegaalla Cooperazione sociale e terzo settore del Friuli VeneziaGiulia, Riccardo Riccardi, nel corso dell'incontro invideoconferenza con i rappresentanti del Comitato regionale delvolontariato per la condivisione delle linee guida dei progettida presentare per il 2021.

Come ha sottolineato il vicegovernatore, i campi di azioneindividuati (la promozione della coesione sociale nella comunitàdelle fragilità, dei diversamente abili e delle solitudini; iltema dei giovani e la scuola e quello dell'invecchiamento attivo)rappresentano delle situazioni che l'emergenza pandemica ha resopiù problematiche, mettendo in evidenza alcune criticità delsistema.

In questo quadro, come ha spiegato Riccardi, bisogna anche fareuna riflessione per una politica capace di motivare i volontariin un momento in cui i dispositivi di protezione e ildistanziamento fisico rendono complicato il rapporto diretto trachi ha scelto, spesso con sacrifici, di aiutare il prossimo ecolui il quale è il destinatario dello stesso aiuto.

Il vicegovernatore nell'occasione ha anche ringraziato leassociazioni per il supporto fornito in termini di suggerimenti eproposte per la definizione della nuova normativa regionale inmateria.

Nel corso della riunione, inoltre, è stato raccomandato didotarsi dell'identità digitale (Spid) per la presentazione delledomande finalizzate alla contribuzione per il 2021.

Infine, come è stato ricordato, nell'anno appena trascorso sonostate più di mille le organizzazioni di volontariato e leassociazioni di promozione sociale che la Regione ha accompagnatoper superare le difficoltà relative agli adeguamenti statutaripropedeutici all'iscrizione nel registro unico del Terzo settore.ARC/GG/ma

