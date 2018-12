Terzo settore: Riccardi-Roberti, sbloccati 938mila euro per 2019

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 21 dic - L'accordo di programma per il sostegno alle iniziative e progetti delle organizzazioni del Terzo settore, frutto dell'intesa raggiunta tra la direzione centrale Salute e il ministero del Lavoro e politiche sociali, ha ricevuto oggi il via libera dalla Giunta regionale su proposta del vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, e dell'assessore alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti.L'atto dell'Esecutivo consente di sbloccare le risorse messe a disposizione dal Governo a favore del Friuli Venezia Giulia per attuare le iniziative programmate in questo specifico settore, fondi che per il 2019 ammonteranno a 938 mila euro. Dopo il passaggio odierno, la Giunta, con un successivo provvedimento, definirà un piano operativo; in esso saranno indicati gli obiettivi generali perseguiti, le aree prioritarie di intervento prescelte, i procedimenti da espletare per individuare i soggetti attuatori delle iniziative e dei progetti da finanziare e del programma delle attività previste.L'accordo di programma prevede l'erogazione di una prima rata, pari all'80 per cento del finanziamento complessivo (750.528 euro) che verrà trasferita alla Regione ad avvenuta trasmissione del piano operativo. Il saldo, invece, sarà corrisposto dopo l'acquisizione della relazione finale descrittiva degli interventi realizzati, della loro efficacia, del loro impatto sociale e degli obiettivi conseguiti, nonché della rendicontazione delle spese sostenute. ARC/AL/fc