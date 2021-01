Terzo settore: Riccardi, 1,2 mln a 51 progetti per salute e sociale

Trieste, 25 gen - "La Regione sosterrà, con uno stanziamento complessivo di 1,2 milioni di euro, 21 iniziative sociali sviluppate da singole organizzazioni di volontariato e associazioni di promozione sociale e 30 progetti di ampio respiro organizzati congiuntamente da più soggetti aggregati da accordi temporanei di scopo".



Lo ha confermato il vicegovernatore con delega alla Salute, Riccardo Riccardi, evidenziando che "con l'approvazione delle relative graduatorie, la Regione ha deciso di investire queste risorse per sostenere iniziative e progetti che dessero risposte concrete ai bisogni delle comunità locali negli ambiti del sociale, della salute, del terzo settore e dell'innovazione. Per essere sicuri di raggiungere tale obiettivo gli enti di riferimento hanno fornito quindi una valutazione preliminare di iniziative e progetti, condizione per l'accesso alla procedura pubblica di erogazione fondi".



Nello specifico, ai progetti approvati saranno destinati complessivamente 965mila euro: 19 di questi hanno un valore tra i 16mila e i 40mila euro, mentre gli altri 11 hanno un valore superiore, fino a un massimo di 50mila euro. Per quanto riguarda invece le singole iniziative, con 239mila euro saranno sostenute 21 azioni, 9 delle quali nell'ambito della promozione della salute (122.850 euro) e 12 in ambito sociale per 117mila euro circa.



La scorsa settimana la Giunta ha, inoltre, approvato la ripartizione delle risorse previste dalla legge regionale 23/2012, che consentiranno ulteriori azioni a sostegno del volontariato, a partire dal bando per l'acquisto di attrezzature del valore di oltre 200mila euro. "Attraverso quest'azione daremo risposte anche alle necessità delle associazioni di piccole e medie dimensioni, le quali risultano in forte difficoltà a causa della pandemia e per le quali vi è la volontà della Regione di fornire azioni e strumenti di supporto". ARC/MA/ep



