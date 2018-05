Terzo settore: partono il 18/5 da Codroipo gli incontri sulla riforma

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Udine, 15 mag - Incontri informativi, seminari formativi e consulenze collettive saranno le tre tappe della campagna "Incontri ravvicinati del Terzo settore" organizzata dal Centro servizi volontariato Friuli Venezia Giulia (Csv Fvg), in collaborazione con la Regione - servizio volontariato e lingue minoritarie -, il Forum regionale del Terzo settore, il Comitato regionale del volontariato e i Coordinamenti territoriali d'ambito (Cta), e volta ad approfondire le novità e i cambiamenti legati alla riforma.La prima fase si svolgerà dal 18 maggio al 12 giugno con 18 appuntamenti informativi sul territorio, realizzati in ciascun Cta, per illustrare lo scenario e le prospettive aperte dal codice del Terzo settore.Seguiranno i seminari formativi sugli aspetti legati alla riforma realizzati a livello provinciale e le consulenze collettive di approfondimento specifico.Il primo dei 18 incontri si terrà a Codroipo il 18 maggio dalle 18 alle 20 nell'oratorio Archè; seguiranno gli appuntamenti del 21 maggio a Sacile (17.30-19.30 Casa del volontariato) e a Gemona del Friuli (18-20 centro parrocchiale Salcons) mentre il 22 maggio sarà la volta di Gonars (18-20 palestra Base) e Trieste (17-19 teatrino Basaglia).Gli incontri proseguiranno il 23 maggio, dalle 18 alle 20, a Udine nel centro di aggregazione giovanile della Fondazione Casa Immacolata Don Emilio De Roja, il 24 maggio a Pordenone in municipio (17.30-19.30) e il 25 maggio a Pontebba (17.30-19.30 Palaghiaccio). Gli appuntamenti si svolgeranno anche a Maniago nel Centro comunitario e a Monfalcone nella biblioteca comunale il 28 maggio sempre dalle 17.30 alle 19.30.Il 30 maggio l'azione informativa riguarderà Fiume Veneto nella Casa dello studente dalle 17.30 alle 19.30 e a San Daniele del Friuli nell'ex sala consiliare dalle 18 alle 20. Il giorno successivo sarà la volta di Tricesimo e Gorizia rispettivamente nella sede dell'associazione "Insieme per" dalle 18 alle 20 e nella Fondazione Cassa di Risparmio dalle 17.30 alle 19.30.La prima settimana di giugno sono previsti invece incontri a Tolmezzo (il 2, dalle 16 alle 18, al cinema David), a San Vito al Tagliamento (il 4, dalle 17.30 alle 19.30, nella sede del servizio Politiche giovanili), a Cividale del Friuli (il 5, dalle 18 alle 20, nella sede della Società operaia di mutuo soccorso e istruzione) e a Villanova di San Giorgio di Nogaro (il 12, dalle 18 alle 20, nella sede della Fraternita di Misericordia della Bassa Friulana).Per iscriversi agli incontri e per reperire ulteriori informazioni sul programma è possibile consultare il sito www.csvfvg.it. ARC/LP