Territorio: Zannier, via riqualificazione parco Villa Moretti Tarcento

I lavori saranno eseguiti da operai e tecnici della Regione

Trieste, 24 nov - "Hanno preso il via i lavori previsti dalComune di Tarcento per la manutenzione, riqualificazione e messain sicurezza del patrimonio verde del parco di Villa Moretti,eseguiti dagli operai regionali del Servizio gestione territoriomontano bonifica ed irrigazione".

Lo ha annunciato l'assessore alle Risorse agroalimentari,forestali ed ittiche Stefano Zannier, il quale ha evidenziato che"l'obiettivo dell'Amministrazione regionale, come per altriinterventi già effettuati, è valorizzare l'impegno delle propriemaestranze per assicurare supporto e vicinanza fattiva alleamministrazioni comunali nell'espletamento dei lavori a tuteladel verde, patrimonio da valorizzare nella maniera più concretapossibile".

L'intervento manutentivo a Villa Moretti è attuato mediante unaconvenzione stipulata, in base alla legge regionale forestale9/2007, dal sindaco Mauro Steccati e dal Servizio gestioneterritorio montano bonifica e irrigazione, sotto la cui direzionesi svolgono le attività delle squadre. Le azioni richieste dalComune sulla vegetazione, nello specifico sul patrimonio arboreodel parco della villa, si sono rese necessarie a causa dei danniarrecati dai fortunali che hanno interessato l'area negli scorsianni.

"In considerazione del valore ambientale e paesaggistico del sito- ha spiegato Zannier -, il Servizio regionale ha raccolto larichiesta del Comune e ha messo a disposizione i propri tecnici ela professionalità delle sue maestranze operaie, per garantireuna perfetta esecuzione degli interventi di abbattimento e dirimozione del materiale vegetale infestante e di sistemazione emanutenzione del patrimonio del parco, preventivamenteautorizzati dal Ministero per i beni culturali in ragione deivincoli paesaggistici gravanti sull'area".ARC/COM/ma

© RIPRODUZIONE RISERVATA