Territorio: Pizzimenti, Regione rileva aree ex sedime Casarsa-Pinzano

Trieste, 29 dic - La Direzione regionale Infrastrutture eTerritorio ha finalizzato oggi l'acquisto delle aree ferroviariee delle relative aree pertinenziali che nell'insieme compongonoil tracciato dell'ex sedime ferroviario Casarsa-Pinzano.

Lo ha reso noto l'assessore competente Graziano Pizzimenti.

L'investimento di spesa è di 800mila euro. Il tracciato siestende per circa 29 chilometri e attraversa sei comuni: Casarsadella Delizia, Pinzano al Tagliamento, San Giorgio dellaRichinvelda, San Martino al Tagliamento, Spilimbergo e ValvasoneArzene.

"L'acquisto delle aree - ha spiegato Pizzimenti - permetterà lariconversione e valorizzazione l'infrastruttura ormai dismessa,per adibirla a viabilità ciclistica nell'ambito dell'ItinerarioCiclabile FVG6 "Ciclovia del Tagliamento" individuato comedirettrice prioritaria dalla legge regionale 8/2019 realizzandoin tal modo un'opera di rilevante interesse pubblico".

"La Regione - così l'assessore - intende perseguire l'obiettivodi incoraggiare l'utilizzo della bicicletta quale mezzo ditrasporto, sia incrementando il flusso ciclo-turistico, siatrasferendo su bicicletta gli spostamenti pendolari, casa-scuolae casa-lavoro che avvengono particolarmente in aree urbane e traComuni contenendo così l'impatto ambientale e promuovendo stilidi vita e di mobilità attiva, anche nell'ottica della prevenzionedella salute della collettività e di una migliore fruizione delterritorio".

Il collegamento tra i sei Comuni della Regione ha un rilevantenesso turistico, storico, artistico - culturale e naturalisticoche si concretizzerà anche attraverso servizi integrati per lamobilità ciclistica e per l'attività ludico ricreativa, con larealizzazione di spazi attrezzati per la sosta e il depositodelle biciclette lungo l'itinerario, lo sviluppo di servizi dibiciclette a noleggio nonché di strutture ricettive e diassistenza e la nascita di punti di ristoro specializzati perl'ospitalità dei cicloturisti.

"Oltre a favorire la mobilità ecocompatibile - ha conclusoPizzimenti - l'acquisto delle aree apporta una valorizzazioneambientale perché riordina e riqualifica infrastrutture pubblicheormai dismesse quali la ex linea ferroviaria, con attenzione allerisorse naturali e paesaggistiche del territorio".

