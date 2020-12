Territorio: Pizzimenti, avviata Vas del Piano mobilità ciclistica

Udine, 12 dic - La Regione ha avviato la procedura diValutazione ambientale strategia (Vas) del Piano regionale dellamobilità ciclistica (PREMOCI).

Lo ha deliberato l'Esecutivo regionale, su propostadell'assessore alle Infrastrutture e territorio del FriuliVenezia Giulia, Graziano Pizzimenti, quale atto preliminare perl'avvio all'approvazione definitiva del Piano.

"Tra gli obiettivi che la Regione si pone - precisa l'assessorePizzimenti - vi sono infatti il miglioramento della qualità dellavita e della salute della collettività, e la tutela dell'ambientee del paesaggio".

"Nell'ambito delle politiche per lo sviluppo della mobilitàsostenibile e di una rete per la mobilità lenta - proseguel'assessore - la Regione promuove la mobilità ciclistica urbanaed extraurbana, e la realizzazione del Sistema della ciclabilitàdiffusa sul territorio regionale".

In questo contesto, tra gli interventi per la promozione dellanuova mobilità ciclistica sicura e diffusa, l'articolo 7 dellalegge numero 8 del 23 febbraio 2018 prevede che la Regionepredisponga e approvi il Piano regionale della mobilitàciclistica, che deve essere sottoposto, come tutti i piani e gliinterventi che riguardano il territorio, alla Vas.

Con lo stesso provvedimento, la Giunta regionale ha altresìindividuato l'autorità competente, l'autorità procedente, ilsoggetto proponente e i soggetti competenti in materiaambientale, nonché la struttura di supporto tecnico all'autoritàcompetente nell'ambito del processo di Vas.ARC/CM/gg

