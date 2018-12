Studi superiori: su sito Ardiss graduatorie borse di studio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 27 dic - E' stata approvata ed è consultabile sul sito dell'Ardiss, agenzia regionale per il diritto agli studi superiori Friuli Venezia Giulia, la graduatoria definitiva delle borse di studio per l'a.a. 2018/19.A darne notizia l'assessore con delega all'Università e ricerca, Alessia Rosolen, che precisa come grazie ai fondi regionali e ministeriali è stato possibile prevedere in graduatoria che tutti gli idonei, al raggiungimento dei prescritti requisiti, siano finanziati.Le prime rate delle borse di studio sono già in pagamento: gli studenti beneficiari dell'attuale pagamento sono 3.090, per un importo complessivo di quasi 5,3 milioni di euro.I beneficiari sono gli studenti dell'Università di Trieste e di Udine, dei Conservatori Tartini e Tomadini e dell'Accademia di Belle Arti di Udine iscritti ad anni successivi al primo, gli studenti iscritti agli ITS e gli studenti iscritti ai corsi di dottorato e di specializzazione che hanno confermato l'iscrizione all'a.a. 2018/19.Il conguaglio della borsa di studio, come da bando, verrà erogato agli stessi studenti nel mese di giugno del prossimo anno, mentre l'intero importo della borsa di studio verrà liquidato agli studenti del primo anno al conseguimento di almeno 20 crediti formativi ed agli studenti laureandi al conseguimento del titolo di studio. ARC/PPD/com