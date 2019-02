Stato-Regioni: Roberti, progetto Elettra 2.0 porta in Fvg 170 mln

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Intesa su schema decreto che assegna fondi all'iniziativaUdine, 13 feb - "Oggi prende il via un'operazione che porterà in Friuli Venezia Giulia 170 milioni di euro, con ricadute positive non solo per il sistema scientifico e della ricerca, ma per l'intera regione". È questo il commento dell'assessore regionale alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, sull'intesa espressa dalla Conferenza delle Regioni riguardo lo schema di decreto del Ministero dell'Istruzione, università e ricerca (Miur), nell'ambito della conferenza Stato-Regioni.Roberti ha spiegato che "il documento sancisce il finanziamento di tre iniziative di rilevanza nazionale, tra cui il Progetto Elettra 2.0, al quale spetta un finanziamento totale di 170 milioni di euro tra il 2017 e il 2023. Si tratta di un riconoscimento importante per Elettra Sincrotrone Trieste, che si conferma sia una realtà di interesse nazionale sia uno dei più importanti laboratori per la ricerca dei materiali al mondo".Per l'assessore "è stato raggiunto un traguardo fondamentale sia per l'ente, che potrà continuare a investire su infrastrutture e personale, sia per tutto il Friuli Venezia Giulia. La ricerca si conferma infatti un importante valore aggiunto per il territorio, capace di fare da volano per l'economia". ARC/MA/ep