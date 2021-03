Stato-Regioni: Fedriga, 17/3 Gelmini a Ts su temi di interesse del Fvg

L'esponente del Governo poi a Pordenone e alla Prot. civile di Palmanova



Trieste, 16 mar - Il Governatore della Regione Massimiliano Fedriga incontrerà domani, alle 11 a Trieste, nel palazzo della Regione in piazza Unità d'Italia, il ministro per gli Affari regionali Mariastella Gelmini. Nel corso del vertice verranno presi in esame alcuni argomenti già all'attenzione del Governo e dei ministri competenti attraverso l'interlocuzione avviata dalla Commissione paritetica. Al termine dell'incontro, alle 12, è prevista una conferenza stampa nel Salone di Rappresentanza, durante la quale verranno illustrati i temi analizzati durante il precedente colloquio.



Alle 14.30 l'esponente dell'Esecutivo nazionale e Fedriga saranno presenti a Pordenone nella sede di Confindustria Alto Adriatico, piazzetta del Portello, in occasione della firma dell'accordo "Più sicuri in fabbrica" tra le organizzazioni sindacali e la locale associazione degli industriali, riguardante la vaccinazione dei dipendenti delle aziende private.



Infine, alle 17, il ministro Gelmini farà visita alla sede della Protezione civile di Palmanova, accompagnata dal Governatore della Regione Massimiliano Fedriga e dal vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi. ARC/AL



