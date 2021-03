Stato-Regione: Fedriga, grande disponibilità Governo su questioni Fvg

Trieste, 17 mar - "Il Friuli Venezia Giulia non chiede maggiori risorse al Governo. Soprattutto, in questa fase di pandemia, vogliamo che vengano rivisti gli accordi finanziari con lo Stato. Va ricordato che la nostra Regione si accolla autonomamente i costi per la sanità, le autonomie locali e il trasporto pubblico locale. Versiamo nelle casse statali il 13 per cento del nostro bilancio, più di qualsiasi altra Regione speciale che arriva al massimo al 9,5 per cento". Lo ha affermato il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, al termine dell'incontro con il ministro per gli Affari regionali e le autonomie, Mariastella Gelmini, che ha iniziato da Trieste il suo confronto con le Regioni italiane. "Con il ministro Gelmini abbiamo in essere una interlocuzione costante - ha ricordato Fedriga -. Stiamo approfondendo insieme tutte le questioni che interessano la nostra Regione. È in piedi con il Governo soprattutto un ragionamento sulla revisione dei patti finanziari visto che abbiamo minori compartecipazioni, più competenze da gestire e un contributo estremamente elevato che versiamo allo Stato". "Chiediamo inoltre al Governo - ha aggiunto il governatore - maggiori competenze che possano valorizzare l'autonomia e la specialità del Friuli Venezia Giulia". Nel corso dell'incontro sono stati toccati anche i temi legati al piano vaccinale, alla regionalizzazione dell'istruzione scolastica e al Recovery fund. "Il ministro Gelmini ha dimostrato grande disponibilità al confronto per costruire insieme il Recovery Fund. Già la prossima settimana - ha puntualizzato Fedriga - avremo un incontro per valutare tutte le proposte con una partecipazione attiva delle Regioni". "In questa partita strategica per il Paese non possono esistere giocatori solitari. Tutte le istituzioni - ha concluso il governatore - devono fare squadra con il Governo per spendere in tempi rapidi le risorse messe a disposizione dal Recovery Fund". ARC/RT/pph © RIPRODUZIONE RISERVATA