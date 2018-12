Stato-Regione: Fedriga, a gennaio tavolo confronto con Governo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 20 dic - A gennaio al via un tavolo di confronto a Palazzo Chigi tra Governo, ministero dell'Economia e delle Finanze e Regione Friuli Venezia Giulia per ridefinire i contenuti dei patti finanziari e aggiornare i parametri dell'autonomia regionale.A darne l'annuncio, intervenendo stasera a Telequattro, il governatore Massimiliano Fedriga."Si tratterà di un importante momento di sintesi - così Fedriga - per dare seguito alla naturale vocazione di un territorio che chiede di veder pienamente riconosciuta la propria specialità"."La disponibilità riscontrata nei primi incontri tenutisi i mesi scorsi, anticipatori del tavolo alla presidenza del Consiglio dei Ministri, mi lascia ben sperare sulle reali prospettive di successo di un'operazione che è interesse dell'intera comunità regionale condurre in porto. Ed è proprio per la determinazione palesata nel voler esaltare la nostra autonomia che ringrazio il Governo"."Voglio tuttavia essere estremamente chiaro su un punto: diversamente da quanto accaduto negli anni passati, l'allineamento politico del Governo regionale a quello nazionale non ci impedirà di difendere fino in fondo i diritti del Friuli Venezia Giulia. Anche, in quella che considero una remota ipotesi, appellandoci alla Corte Costituzionale". ARC/COM/fc