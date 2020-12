Stabilità: Zilli, ulteriori risorse per crescita territorio

Trieste, 14 dic - La Giunta regionale, riunita oggi in sedutastraordinaria, ha approvato ulteriori emendamenti ai disegni dilegge relativi alla manovra di bilancio 2021-2023.

"Si tratta di ulteriori risorse a vantaggio dei settoristrategici per la crescita del territorio rappresentati anche dallavoro sul quale stanziamo ulteriori 2 milioni di euro che sivanno ad aggiungere ai precedenti 10,8 milioni" ha informatol'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, evidenziandocome "gli emendamenti rappresentino l'impegno della GiuntaFedriga a perfezionare il pacchetto degli investimenti per continuare a dare risposte al territorio".

Le risorse previste riguarderanno anche le infrastrutture, ilfondo di rotazione in agricoltura, l'ambiente, lo sviluppo delleattività produttive, del turismo e della montagna.

Nel dettaglio le nuove misure della Stabilità prevedono uncontributo di 8 milioni di euro per la realizzazione del Parcodel mare a Trieste a favore della Camera di commercio dellaVenezia Giulia "che consentirà lo sviluppo culturale e musealedel Fvg oltre che l'incremento del turismo" ha spiegato Zilli.

Per il ddl Sviluppo impresa vengono definiti ulteriori 3 milionidi euro sul 2021, 8milioni e 300 mila sul 2022 e 3milioni sul2023 che si sommano ai 27,8 già stanziati. A favore del Cosefvengono messi a disposizione 4 milioni di euro per realizzare uncentro servizi.

Fra gli emendamenti anche quello a sostegno degli autoservizipubblici non di linea: "un contributo per l'abbattimento delbollo automobilistico sui mezzi impiegati da questa categoria".Si aggiungono, poi, 2,8 milioni di euro nel triennio perfinanziare le opere di infrastrutturazione, ammodernamento emessa in sicurezza dei rifugi alpini.

Con 2mln di euro fra 2021 e 2022 vengono previste azioni disostegno a favore del miglioramento qualitativo del patrimonioedilizio abitativo montano. Su questo ultimo aspetto, Zilli haricordato l'istituzione del fondo per l'abitare in montagna"volto a favorire l'edilizia e le ristrutturazioni nelle terreAlte sostenendo coloro i quali decidono di acquistare orecuperare le strutture abitative in particolare nei territorimontani, ovvero nelle zone di socio svantaggio economico così dacontrastare il calo demografico e proseguire a sostenere quellearee".

Sono dedicate risorse pari a 4,5 milioni di euro al Fondo dirotazione in agricoltura.

Un sostegno per gli investimenti nelle scuole paritarie sitraduce in 2,5 milioni nel triennio, mentre sul fronte dellepolitiche attive sul lavoro vengono stanziati ulteriori 2 milionirispetto ai precedenti 10,8 milioni.

Un ulteriore milione, oltre ai 2,3mln già stanziati, è destinatoai cantieri lavoro e 8 milioni di euro sono le risorse per iltrasferimento della sede del 118 nel porto vecchio di Trieste.Sull'ambiente sono previsti, sul triennio, 1,9 milioni per lasicurezza dei territori con la realizzazione di opere idrauliche,1 mln per la messa in sicurezza di Cave del Predil e 5 mln perl'installazione di impianti fotovoltaici per i Comuni. Ulteriori 4 milioni per la sistemazione delle banchine portuali.ARC/LP/ep

