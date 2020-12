Stabilità: Zilli-Roberti, sviluppo infrastrutture per rilancio Fvg

Trieste, 10 dic - "Nel prossimo triennio il nostro obiettivo èquello di spingere con convinzione sul sistema delleinfrastrutture del Friuli Venezia Giulia. Con investimentipubblici importanti vogliamo dare un forte segnale di crescita,rispetto alla grave situazione che stiamo vivendo, e sostenere ilcomparto produttivo ed economico oggi in difficoltà".

Lo ha affermato l'assessore alle Finanze Barbara Zilli che,insieme all'assessore agli Enti locali, Pierpaolo Roberti, hapreso parte questa mattina alla seduta in videoconferenza delConsiglio delle Autonomie locali, convocata per raccogliereeventuali osservazioni sulla Legge di Stabilità e sulla Collegatache a breve sarà discussa in Consiglio regionale.

"Vogliamo far ripartire la nostra Regione ricorrendo ancheall'indebitamento pubblico utilizzando gli strumenti messi adisposizione da Cassa depositi e prestiti e dalla Banca europeaper gli investimenti (Bei) - ha spiegato Zilli -. La nostraeconomia deve tornare a crescere per ridare fiducia agliimprenditori, alle famiglie e all'intero sistema degli entilocali".

"Nonostante la crisi sanitaria ed economica causata dalladiffusione del Covid-19, siamo comunque riusciti ad assicurare atutte le Direzioni della Regione il budget iniziale 2020. Abbiamopotuto centrare questo importante risultato razionalizzando laspesa e grazie all'accordo sottoscritto a novembre con lo Stato.Il Governo - ha specificato l'assessore alle Finanze - si èimpegnato formalmente a garantire a tutte le Regioni l'equilibriodi bilancio anche se, nel 2021, queste dovessero registrareminori entrate per gli effetti del Coronavirus".

"Per riuscire in questo intento, oltre a puntare sui grandifinanziamenti strategici - ha precisato Zilli - è nostraintenzione favorire il maggior numero possibile di opereimmediatamente cantierabili".

"Al di là delle ulteriori manovre che potremo mettere in campo,rimane ovviamente inalterata la previsione di spesa per quantoriguarda le concertazioni - sottolinea Pierpaolo Roberti -.L'obiettivo è di far partire già a gennaio il confronto con ilsistema delle autonomie locali per avere quanto prima un elencodelle opere da realizzare in tempi rapidi".

Entrando nel dettaglio dei provvedimenti approvati ieri seradalla Giunta, Roberti ha confermato anche lo stanziamento di 11milioni di euro per le piccole manutenzioni.

"Da numerosi Comuni, inoltre, era pervenuta la richiesta diprorogare il rinnovo degli organi di revisione degli Enti locali.Una ipotesi che aveva trovato la netta contrarietà da partedell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.Dato che in questo momento per i Comuni è complicato svolgere lesedute di Consiglio in presenza, garantendo a tutti la votazionea scrutinio segreto, nella Legge Collegata - spiega Roberti -abbiamo stabilito una proroga per sei mesi di tutti quanti icollegi. Nel frattempo sarà istituito un tavolo tra Enti locali,Anci, Regione e Ordine per capire quali possano essere i miglioricorrettivi all'attuale norma".

"Abbiamo poi introdotto una sanzione importante concordata con ilMef. Si tratta di un provvedimento che sarà applicato in tuttaItalia riguardante il Fondo di 3,5 miliardi di euro per le spesesostenute dagli Enti locali causa Covid. La richiesta -sottolinea l'assessore alle Autonomie locali - è quella diintrodurre una sanzione che comporta, nel caso di non rispettodegli obblighi di rendicontazione, un taglio sui trasferimenti.Questa sanzione - pesantissima e mai applicata prima - ènecessaria perché, solo nel caso in cui tutte le certificazionifossero inviate in tempo, avremo la possibilità di poter usarenel 2021 le risorse stanziate nel 2020 ma che, per colpadell'epidemia, non si sono potute utilizzare".

"Si è deciso poi di consentire che le risorse assegnate nel 2019per la videosorveglianza interna alle strutture per i servizieducativi per l'infanzia, per le scuole dell'infanzia e peranziani e disabili possano essere utilizzate per installareesternamente i dispositivi necessari alla tutela di quegli stessiedifici. Una decisione - ha aggiunto Roberti - dettata da unquadro normativo nazionale ancora non ben definito e dagli ultimipronunciamenti del Garante per la protezione dei dati personali,contrario all'installazione di queste videocamere in assenza diuna precisa legge nazionale".

"In Stabilità, con 150mila euro, si è scelto poi di sostenere iComuni che necessitano di risorse per effettuare interventi dipulizia e cura del proprio territorio. Nella zona boschiva lungola fascia confinaria dei Comuni di Monrupino, Muggia, San Dorligodella Valle, Sgonico e Trieste - afferma l'assessore inconclusione - continua a manifestarsi infatti il fenomenodell'abbandono di vestiario e di effetti personali da parte deimigranti in transito lungo la rotta balcanica".ARC/RT/al

© RIPRODUZIONE RISERVATA