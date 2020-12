Stabilità: Roberti, 1,69 miliardi a enti locali e 6,4 mln a sicurezza

Trieste, 17 dic - "Con questa finanziaria la Regione confermala propria attenzione al sistema delle autonomie locali delFriuli Venezia Giulia, in particolare al meccanismo dellaconcertazione, ma anche al tema della sicurezza, con unostanziamento di 6,4 milioni di euro. Attraverso la manovravengono garantite agli enti locali risorse per 1,69 miliardi dieuro nel triennio (552,8 milioni nel 2021, 588,1 milioni nel 2022e 557,9 milioni nel 2023) e 125, 3 milioni di euro agli Enti didecentramento regionale (43,8 milioni nel 2021, 41 milioni nel2022 e 41 milioni nel 2023)".Lo ha detto l'assessore regionale alle Autonomie locali, funzionepubblica, sicurezza, politiche dell'immigrazione, corregionaliall'estero e lingue minoritarie, Pierpaolo Roberti, a marginedella discussione in corso in Consiglio regionale sui disegni dilegge 116/2020 e 117/2020, ovvero la Legge collegata alla manovradi bilancio 2021-2023, la Legge di Stabilità 2021.Entrando nello specifico, per quanto riguarda i principalistanziamenti previsti nel prossimo triennio al Fondo Unico deiComuni andranno oltre 1,3 miliardi (447,7 milioni all'anno); alFondo Comunità montagna e collinare saranno assegnati 30,6milioni (9,5 nel 2021 e 10,5 milioni nel biennio 2022-2023); 11milioni annui (33 milioni complessivi) verranno destinati alFondo ordinario investimenti Comuni e per la sola annualità 2021un milione di euro sarà assegnato alle Uti Livenza e Valli.L'assessore ha spiegato che "con questa manovra vengono stanziaterisorse cospicue per la concertazione, pari a 162,3 milioni dieuro nel prossimo triennio e precisamente 22,6 milioni per il2021, 72,2 milioni per il 2022 e 67,4 milioni per il 2023".Sempre a favore delle autonomie locali sono stati stanziati 2,5milioni per il Fondo di accompagnamento ai Comuni derivanti dafusione; 500 mila euro per il Fondo comunità non obbligatorie(per il concorso alle spese organizzative); un milione, al qualesi sommano ulteriori 500mila euro, per il Fondo di valorizzazionedelle buone pratiche; un milione per il Fondo accadimentistraordinari, 500mila euro per il concorso agli oneri derivantidai compensi dei revisori dei conti e 250mila euro al Fondoanticipazione spese legali."Con la manovra viene inoltre introdotta un'assegnazionestraordinaria di 500mila euro per i Comuni montani per compensarele perdite dovute alla tempesta Vaia e vengono confermati glistanziamenti per un 1,4 milioni di euro ad Anci-Compa. Inoltre,quale concorso agli oneri contrattuali degli enti locali, sonostanziati 3,9 milioni e 535 mila andranno per le aspettativesindacali presso i Comuni".Roberti ha quindi evidenziato che "complessivamente 6,4 milionidi euro sono stati investiti sulla sicurezza, a tutela deicittadini dei Friuli Venezia Giulia, attraverso varie iniziative.Per il Programma sicurezza lo stanziamento complessivo è di 3,4milioni di euro (2 milioni dei quali di parte capitale e 1,4milioni di parte corrente) e 3 milioni per la sicurezza urbana,mentre il fondo steward avrà un milione. La Regione rinnova cosìil proprio sostegno di azioni concrete per garantire città espazi urbani più sicuri e vivibili".ARC/MA/ep

© RIPRODUZIONE RISERVATA