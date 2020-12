Stabilità: Fedriga, 354 mln di investimenti per rilanciare Fvg

Trieste, 18 dic - "Una manovra economica sviluppata dallaGiunta, integrata e approvata dal Consiglio regionale che vara unpoderoso piano di investimenti pubblici del valore di 354 milionidi euro nel prossimo triennio, il quale darà una spintaimportante all'economica del Friuli Venezia Giulia. Un'azioneche, oltre a opere simbolo da molti anni attese, tocca tutti isettori: attività produttive e turismo, infrastrutture, ambiente,Protezione civile, edilizia scolastica gestita dagli Enti didecentramento regionale".È questo il messaggio lanciato dal governatore del Friuli VeneziaGiulia, Massimiliano Fedriga, dopo l'approvazione da parte delConsiglio regionale della Legge di Stabilità 2021 e della Leggecollegata alla manovra di bilancio 2021-2023.Il governatore ha evidenziato che "si tratta di una manovra ampiae articolata che garantisce la realizzazione di interventiimportanti in vari ambiti attraverso finanziamenti rilevanti insettori strategici per il Friuli Venezia Giulia, così daassicurare la realizzazione di opere e nel contempo l'erogazionedi nuovi servizi alla comunità regionale".Entrando nello specifico, Fedriga ha rimarcato "l'importantestanziamento di 78 milioni di euro sulle infrastrutture peraumentare il livello di sicurezza delle strutture scolastiche. Aquesto si somma quello di 26 milioni di euro per gli investimentiinfrastrutturali sul Porto Vecchio di Trieste che consentirà nelmedio periodo di far risparmiare l'Amministrazione regionale conil trasferimento nell'area di alcune direzioni, rivitalizzandofinalmente un sito troppo a lungo trascurato, e attrarreinvestitori privati"."Abbiamo voluto essere al fianco delle imprese regionali con piùdi 80 milioni complessivi a ristoro delle attività colpite peraffrontare la crisi economica causata dalla pandemia, senzatrascurare gli interventi a favore delle aziende del compartoagroalimentare con uno stanziamento di 16,4 milioni di euro peril fondo di rotazione in agricoltura"."In questo momento particolare attenzione è stata rivolta aglistanziamenti per la salute, che impegnano la parte più rilevantedella manovra finanziaria del Friuli Venezia Giulia - ha spiegatoil governatore -. Non ci siamo però limitati a garantire ilcorretto sostegno al nostro sistema socio sanitario, ma abbiamoanche scelto di abbattere i costi per le cure a domicilio aglianziani non autosufficienti, fino ad oggi assicurate solo acoloro che vengono ospitati nelle case di riposo".Per quanto concerne le autonomie locali il governatore haconfermato "la validità della concertazione tra la Regione e glienti locali per la quale sono state stanziati oltre 162 milionidi euro nel prossimo triennio" e ha posto l'attenzione "sugliinterventi a favore della famiglia per 40 milioni di euro e aquelli per le politiche attive del lavoro per 15 milioni, dueelementi cardine per lo sviluppo e la crescita della nostrasocietà".Infine il governatore ha sottolineato "la messa a disposizione di8,5 milioni di euro per i contributi per l'acquisto di veicoligreen, contestualmente alla rottamazione di quelli inquinanti,oltre alla conferma per tutto il 2021 del bonus carburanti per ilquale sono stati stanziati 40 milioni di euro".ARC/MA

