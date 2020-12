Stabilità: Callari, decisive concessioni demaniali e Porto Vecchio Ts

Trieste, 18 dic - Ammonta a 95 milioni di euro la manovra dibilancio a valere su patrimonio, demanio e servizi informativiapprovata dall'Aula a chiusura della discussione della Legge distabilità e della legge collegata 21-23; cifra a cui siaggiungono 26 milioni di euro per l'operazione Porto Vecchio checoinvolge Regione e Comune di Trieste.Ad illustrare il pacchetto di provvedimenti è intervenutol'assessore regionale al Patrimonio, Sebastiano Callari, ponendol'accento proprio sull'operazione Porto Vecchio "un provvedimentostrategico - ha detto - per dare una spinta alla riqualificazionedi una vastissima area che consentirà alla città di Trieste diporre le basi per diventare una piattaforma logistica diriferimento per tutto il Mediterraneo e l'Europa".La norma prevede il finanziamento per 26 milioni di euro, resi informa di prestito dalla Regione al Comune di Trieste, al fine diavviare le opere di urbanizzazione di tutta l'area, in cambiodella concessione in proprietà dei Magazzini 2 e 4, che nelleintenzioni della Giunta regionale dovrebbero ospitare la sededella maggior parte delle direzioni regionali che insistono suTrieste, circa mille postazioni di lavoro.Tra i provvedimenti più significativi Callari ha indicato anchela proroga delle concessioni demaniali al 31 dicembre 2021, oltreal mantenimento del vigente valore minimo del canone concessoriofissato in circa 360 euro, a dispetto di un aumento stabilito alivello nazionale nel decreto Agosto che eleva i medesimi canoniminimi a 2.500 euro.Sul tema Callari ha ricordato come "ancora oggi il Governo non harisposto alle numerose sollecitazioni mosse anche al tavolo dellaConferenza Stato-Regioni, impedendo così di fare chiarezza su untema delicato e di dare ossigeno ai nostri concessionari, ovveroa coloro che più di altri hanno subito le conseguenzedell'emergenza Covid e hanno la necessità di ricevere certezzesul proprio futuro imprenditoriale".ARC/SSA/ep

© RIPRODUZIONE RISERVATA