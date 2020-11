Stabilità: Bini, Rosolen, Zannier priorità a imprese e occupazione

Udine, 26 nov - Sostegno alle imprese e all'economia delterritorio nonché alla crescita dell'occupazione attraverso lepolitiche attive del lavoro sono i principali obiettivi deiprovvedimenti contenuti nella manovra di bilancio che sono statiillustrati alla II Commissione consiliare dagli assessoriregionali alle Attività produttive e turismo, Sergio Emidio Bini,al Lavoro e Istruzione, Alessia Rosolen, e alle Risorseagroalimentari e montagna, Stefano Zannier, ciascuno per lapropria parte di competenza.

Per quanto attiene alle Attività produttive e turismo, il budgetcomplessivo del 2021 ammonta a 130 milioni di euro, comprendendoin questa cifra i 24,6 milioni di euro stanziati con le misurefinanziarie urgenti votate dall'Aula mercoledì. "Alcune misureverranno concretizzate con la legge SviluppoImpresa che porteremoin Consiglio regionale nei primi mesi dell'anno" ha detto Bini,aggiungendo che "un provvedimento specifico riguarderà la prorogadelle sezioni anticrisi, mentre ulteriori fondi verrannoassegnati ai Cata per scorrere le graduatorie sui bandi diammodernamento tecnologico e per le micro imprese".Altre risorse verranno distribuite nel corso dell'anno a Confidie Cata a sostegno delle Pmi e dell'accesso al credito.Quanto al comparto turistico, Bini ha confermato l'impegno asostenere il cicloturismo, che è uno dei cardini del turismo slow"che anche dopo la crisi pandemica si confermerà come uno degliassi con le maggiori potenzialità di sviluppo".

La visione post emergenziale caratterizza anche l'improntaimpressa alla manovra con riferimento al settore Lavoro e Risorseagroalimentari, forestali e ittiche.

Nel primo caso, lavoro, formazione e ricerca pesano sulla manovraper 131 milioni di euro. Al lavoro vengono assegnaticomplessivamente oltre 17 milioni di euro di cui 8,6 comedotazione di partenza per le politiche attive. "Cerchiamo - hadetto Rosolen - di prepararci al dopo pandemia con il sostegnoall'occupazione, dando seguito a provvedimenti che si sono giàdimostrati efficaci quali l'incentivo alle stabilizzazioni nelleaziende, alle pluri assunzioni, all'apprendistatoprofessionalizzante e in generale all'ingresso nel lavoro deigiovani".

Infine il pacchetto Risorse agroalimentari vale complessivamenteoltre 80 milioni di euro. Anche in questo caso - come ha riferitoZannier - tra i vari provvedimenti, ampia copertura saràriservata agli investimenti delle imprese, anche con nuove lineefinanziarie, e agli interventi nelle aree fragili".ARC/SSA/al

