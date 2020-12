Stabilità: Bini, più 430 mln per sostegno attività produttive 2021-23

Trieste, 15 dic - "Per il 2021-2023 stanziamo per le attivitàproduttive oltre 430 mln di euro: 117,5 mln per il 2021, 155 mlnper il 2022 e 159 mln per il 2023. Una parte di queste risorseassicura gli interventi mediante il ricorso al mercatofinanziario che nel triennio ammonta a 71 mln di euro. In questoimporto sono comprese le risorse - 53 mln di euro - necessarie adare copertura alle novità introdotte da questa manovra. Stiamoparlando di una finanziaria straordinaria per tempi straordinari,una valutazione confermata dagli stessi numeri messi in campo checoinvolgono, a 360 gradi, tutti i comparti economici".

Lo ha affermato l'assessore alle Attività produttive e turismo,Sergio Emidio Bini, durante la discussione in Consiglio regionaledella legge di Stabilità.

"Siamo ben consapevoli che la fase emergenziale non sia ancorafinita. Per questo - ha rivelato Bini - stiamo già lavorando peril prossimo anno a un'altra manovra di 24,6 mln per il rilanciodella nostra regione".

"Le novità principali di questa legge di Stabilità riguardano lemisure per la valorizzazione turistica, la promozione e losviluppo sociale ed economico delle aree montane e per ilmiglioramento dell'offerta di queste aree attraverso ilpotenziamento delle infrastrutture nonché l'efficientamento degliimpianti di innevamento, la manutenzione straordinaria diimmobili, impianti e attrezzature per la stagione sia estiva cheinvernale. Per queste finalità - ha spiegato l'assessore -saranno trasferiti a PromoTurismoFvg 36 mln di euro nel triennio2021-2023".

"Tra le novità anche i 9 mln di euro necessari per larealizzazione del piano integrato di sviluppoturistico-sostenibile dell'area litorale e carsica di Monfalcone.Altri 8 milioni di euro - ha spiegato Bini - saranno destinati alComune di Lignano Sabbiadoro per la riqualificazione dellaTerrazza a mare, danneggiata dalle recenti mareggiate. Lastruttura, che rappresenta una delle cartoline turistiche delFriuli Venezia Giulia, ha bisogno infatti di un restylingcomplessivo e di alcuni interventi urgenti per sua messasicurezza".

"Allo scopo di incrementare l'attrattività turistica regionale -ha affermato l'assessore - abbiamo previsto altri nuovifinanziamenti: 8 mln di euro per il Parco del Mare; 2,8 mln perla manutenzione dei rifugi alpini; 16 mln per il Polo di Sappada;207mila euro, solo nel 2021, per il completamento deltrasferimento dei beni nell'ambito dell'aggregazione del Comunedi Sappada al Friuli Venezia Giulia".

"Sono stati individuati anche 4 mln di euro, sempre nel triennio2021-2023, per la realizzazione di una nuova struttura nella zonaindustriale di Udine - ha precisato Bini - per favorire la nuovaoccupazione anche mediante l'ottimizzazione dei processiformativi e l'evoluzione delle modalità produttive. Per ilpotenziamento invece di una infrastruttura del Consorzio PonteRosso Tagliamento, per il 2021, sono stati stanziati 500milaeuro".

"Con questa manovra, inoltre, sono stati rimpinguati in modonotevole i due capitoli del fondo per la futura legislazione percomplessivi 48,1 milioni di euro: 10,25 mln per le spese correntie 37,85 mln per quelle di investimento. Queste risorse - haaggiunto - serviranno per dare adeguata copertura al disegno dilegge SviluppoImpresa, la cui approvazione è prevista nei primimesi del 2021".

"Per il suo ruolo strategico nella promozione del territorioregionale e nel miglioramento dell'offerta turistica, aPromoTurismoFvg vanno oltre 14 mln per le spese di funzionamentonel 2021 e 13,5 mln per il 2022 e per il 2023; 563mila euro nel2021 per la promozione del marchio "Io sono Fvg"; 3 mln perattività di promozione, comunicazione e digitalizzazione; 700milaper il 2021 e 500mila euro sia per il 2022 che per il 2022 per lesponsorizzazioni di carattere sportivo".

"Altri interventi destinati nel triennio al settore turistico -ha specificato Bini - riguardano Proloco Unpli (1,5 mln); GrandiEventi (5,5 mln); Associazione Film Commission (1 mln); FondoAudiovisivo (1,1 mln); il consolidamento dell'attrattivitàturistica di Grado e Lignano Sabbiadoro (1,65 mln); i contributiper le attività promozionali in ambito turistico (13,5 mln); Iat(570mila euro).

"In questa manovra è stata comunque assicurata la continuità alleprincipali linee contributive a favore delle imprese. Inparticolare - ha rso noto Bini - sono stati previsti 625mila euronel 2021 e 500mila euro per il 2022 e 2023 per gli accordi perl'innovazione da stipulare con il Mise per la compartecipazionealle misure nazionali a sostegno dei progetti di ricerca esviluppo a favore delle aziende della Regione".

"Altri 11,2 mln sono destinati al Fondo Cata per incentivi alleimprese e 6 mln per le infrastrutture turistiche (2 mln nel 2022e 4 mln nel 2023). Ancora: 41 milioni di euro saranno suddivisitra le aziende per la stipula dei contratti di insediamento (8mln nel triennio) e tra i Consorzi per lo sviluppo economicolocale per interventi relativi ad infrastrutture diurbanizzazione primaria e per infrastrutture locali perl'insediamento di attività produttive negli agglomeratiindustriali di competenza (17 mln circa), mentre - ha aggiuntol'esponente di Giunta - 7,5 mln di euro riguardano i contributialle attività imprenditoriali per le infrastrutture turistiche eai pubblici esercizi per l'incremento qualitativo e quantitativoe il miglioramento delle strutture ricettive".

"Infine - ha affermato in conclusione Bini - sul Fondo incentivialle aziende sono stati stanziati 9,6 mln per il 2021 e quasi 11mln per il 2022 e per il 2023".ARC/RT/ep

