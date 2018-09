Sport: Zilli, Regione vicina a associazioni che alimentano i vivai

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 8 set - "L'Amministrazione regionale è sempre concretamente vicina all'associazionismo sportivo, in particolare a quello dove forte è l'impegno di tanti volontari che si prendono cura dei giovani atleti, favorendo la pratica sportiva e alimentando i vivai, nell'atletica così come in tutte le discipline".Questo il concetto espresso dall'assessore alle Finanze e patrimonio, Barbara Zilli, intervenuta oggi all'inaugurazione ufficiale della rinnovata pista di atletica dello stadio comunale di Majano, che questo pomeriggio sta facendo da cornice al 27° Trofeo giovanile internazionale di atletica leggera Città di Majano, 11° memorial Antonio Comelli."Lo sport è palestra di vita; praticare un'attività anche a livello amatoriale in giovane età aiuta a crescere e sviluppare le relazioni, contribuisce a forgiare la personalità e rappresenta un fattore importante per diventare adulti responsabili", ha osservato Zilli, portando il saluto del governatore Fedriga e della Giunta e ricordando che questo trofeo si puo' disputare a Majano grazie ad un finanziamento regionale di 500mila euro, che ha consentito il rifacimento dell'impianto.Esprimendo non poca emozione in quanto "anch'io ho gareggiato in questo complesso", l'assessore Zilli ha rivolto un saluto e un plauso ai circa 600 atleti tra i 12 e i 15 anni di una ventina di diverse nazioni che hanno dato vita alle gare al cospetto, tra l'altro, di un ospite di assoluto spessore internazionale: il velocista sudafricano Wayde van Niekerk, campione olimpico e mondiale in carica dei 400 metri piani, che da tempo ha scelto la vicina Gemona del Friuli per i propri allenamenti.Una presenza che per Zilli è "ulteriore motivo di stimolo per ragazze e ragazzi, li spinge a un maggiore impegno negli allenamenti, fa aumentare la consapevolezza che limiti e record si possono ancora superare".Il meeting, organizzato dall'Asd Libertas Majano e dal Comitato regionale della Fidal, è considerato la più grande manifestazione giovanile internazionale d'Europa di atletica leggera. Una sana competizione senza confini, oltre che importante vetrina per le giovani promesse di oggi e aspiranti campioni di domani. La storia di questo meeting è infatti piena di esempi di atleti che, una volta passati alle categorie assolute, sono saliti alla ribalta a livello mondiale, quali i saltatori in alto Alessandro Talotti, Alessia Trost e Desirée Rossit, i lanciatori Marco Bortolato (martello), Tamara Apostolico ed Elisa Boaro (disco), o il mezzofondista/maratoneta Stefano Scaini.Assai ricco il programma di gare, in tutto 32, in corso di svolgimento nel pomeriggio di oggi dopo l', in mattinata, della rinnovata pista e la sfilata delle rappresentative. ARC/PPD