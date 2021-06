Sport: Zilli, Maurizio Ganz Camp conferma legame tra Friuli e campioni

Reana Del Rojale, 24 giu - "Il Maurizio Ganz Camp, che si svolgerà tra Tarvisio, dove il calciatore è nato, e Martignacco, è la prova di un legame speciale che i campioni friulani mantengono con il loro territorio di origine ed è il segno che la crescita del movimento sportivo si arricchisce di un valore in più quando abbina a saldi principi educativi la continuità tra generazioni in erba e chi può insegnare, avendo già ottenuto affermazioni e vittorie". Con queste parole, l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, ha portato il saluto della Regione alla presentazione del Maurizio Ganz Camp, nella sede dell'azienda MEP a Reana del Rojale. Un'iniziativa rivolta ai ragazzi dai 5 ai 16 anni, anche principianti, che svilupperà in due stage settimanali tra Tarvisio e Martignacco. "Addestrare ed educare i ragazzi secondo i sani principi dello sport - ha aggiunto Zilli - significa poter contare un domani su cittadini formati e consapevoli, capaci di affrontare le situazioni della vita, come lo sono stati i nostri figli nel periodo appena concluso, per progettare una società che sia in grado di superare nuove sfide, così come lo siamo e dobbiamo esserlo noi - ha proseguito - dopo il lungo periodo di chiusure e difficoltà causate dalla pandemia". "È bello - ha detto ancora l'assessore - che un'iniziativa come il Maurizio Ganz Camp, rivolta ai giovanissimi, si ripeta da sette anni e che un campione friulano di calcio abbia voluto riproporla ancora nella sua terra". Ganz, che ha militato in molte squadre tra le quali spiccano l'Inter e il Milan, convocato anche due volte in Nazionale, è intervenuto in videoconferenza, ma parteciperà già alla prima settimana del Camp, e oggi è stato rappresentato dal padre Ettore. "Il Camp - ha rilevato in conclusione Zilli - è un simbolo di eccellenza sportiva, un ulteriore motivo di lustro per il nostro territorio e un'occasione per i più piccoli per ricominciare a divertirsi e a imparare con entusiasmo l'arte del calcio della quale la nostra Regione è stata storicamente e continua a essere una fucina ricchissima". ARC/CM/pph

