Sport: Zilli, lago Tre Comuni palcoscenico ideale per star parapendio

Trieste, 9 lug - "Il lago dei Tre Comuni - Cavazzo Carnico, Bordano e Trasaghis - è il palcoscenico perfetto per una manifestazione così spettacolare come il Campionato mondiale di parapendio acrobatico. Dopo aver ispirato poeti e scrittori, il più esteso bacino naturale del Friuli Venezia Giulia, molto noto anche come lago di Cavazzo, finirà per suggerire nuove e sorprendenti evoluzioni ai piloti in gara che si lanciano dai 1200mt del Monte San Simeone".



Lo afferma l'assessore alle Finanze, Barbara Zilli, che questa sera prenderà parte a Trasaghis alla cerimonia di apertura del terzo Campionato del mondo di parapendio acrobatico, riconosciuto dalla Federazione Aeronautica Internazionale (Fai).



La manifestazione, che proseguirà fino al prossimo 17 luglio, è stata anticipata nei giorni scorsi da Acromax, l'evento che fa parte del circuito Aerobatic World Tour (Awt) e rappresenta una delle massime espressioni di questa disciplina. Entrambi gli eventi sono promossi dalla Federazione Aeronautica Internazionale e dall'Aero Club d'Italia.



"Iniziative di questa portata sono un ottimo veicolo di promozione turistica del nostro territorio - sottolinea Zilli -. Si tratta dell'ennesima scommessa vinta dal progetto Sportland che, promosso dal 2009 dal Comune di Gemona in collaborazione con PromoturismoFVG, sta continuando a valorizzare l'economia e l'offerta turistica della Pedemontana e dell'Alto Friuli grazie alle molte discipline sportive praticabili in questo territorio e alla presenza di campioni di livello internazionale".



"Nel ringraziare gli organizzatori e i volontari di Acromax e del Campionato del mondo di parapendio acrobatico, cogliamo questa occasione - conclude l'assessore - per augurare agli atleti, ai componenti degli staff e agli appassionati di questa disciplina di poter apprezzare, nei prossimi giorni, anche le altre - numerose - eccellenze del Friuli Venezia Giulia". ARC/RT/gg





© RIPRODUZIONE RISERVATA