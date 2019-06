Sport: Zilli, la Verzegnis-Sella Chianzutan sempre più attrattiva

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Udine, 2 giu - L'assessore regionale Barbara Zilli ha preso parte all'avvio della prima manche della cinquantesima edizione della gara automobilistica Verzegnis-Sella Chianzutan, la tradizionale cronoscalata di 5,640 chilometri sulla strada della Val d'Arzino nel comune di Verzegnis con numerose validità (Civm, Trofeo Italiano Velocità della Montagna, campionato Friuli Venezia Giulia, austriaco e sloveno)."È - ha commentato Zilli - una grande manifestazione sportiva che porta il piccolo paese carnico sul palcoscenico europeo grazie al suo inserimento nei circuiti internazionali di Austria e Slovenia e che ogni anno riesce ad attrarre sempre più sportivi e appassionati: quest'anno oltre trecento"."Il plauso - ha aggiunto l'assessore - va agli organizzatori della Asd E4Run e alle Forze dell'ordine impegnate nella sicurezza per questa iniziativa che oltre al lustro sportivo è in grado di essere un veicolo turistico per la Carnia, la Val d'Arzino e tutta la montagna del Friuli Venezia Giulia". ARC/EP