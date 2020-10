Sport: Zilli, Giro del Fvg under 23 evento che dà fiducia a territorio

Trieste, 10 ott - "E' importante che in momenti particolari, come quello che stiamo attraversando, si riesca a realizzare in sicurezza un evento come questo, che dà fiducia al territorio coniugando lo sport con quel un senso di comunità che da sempre appartiene al popolo friulano".



Lo ha detto oggi a Buja l'assessore regionale alle Finanze, Barbara Zilli, a margine della 56.a edizione del Giro ciclistico internazionale del Friuli Venezia Giulia under 23.



Alla presenza del sindaco di Buja, Stefano Bergagna, l'assessore ha sottolineato il messaggio lanciato dal Giro, in quanto l'attività agonistica contribuisce a infondere quel senso di normalità necessario a superare le difficoltà legate alla pandemia.



"Tenendo sempre ben presente - ha spiegato Zilli - che, in questo periodo emergenziale, solo seguendo le regole si possono organizzare manifestazioni di caratura internazionale come questa, che vedono la partecipazione di atleti da tutto il mondo e rappresentano un significativo momento di attrattività - ha concluso - anche in chiave di promozione turistica della regione". ARC/GG



