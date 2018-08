Sport: Zilli, abbraccio della Regione alla nazionale di biathlon

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Forni Avoltri (Ud), 23 ago - "Vedere ragazzi così giovani mettere tanto impegno, concentrazione e un enorme dose di fatica fisica nel perseguire i propri sogni atletici fa ben sperare per il futuro. A loro porto l'abbraccio del governatore Massimiliano Fedriga e di tutto il Friuli Venezia Giulia, Regione orgogliosa di poterli ospitare nei giorni per loro più impegnativi".Così l'assessore regionale Barbara Zilli ha salutato oggi a Forni Avoltri gli atleti della squadra A e B di biathlon nazionale. Accompagnato dal direttore tecnico Fabrizio Curtaz, il gruppo di atleti è composto da ragazzi di età compresa tra i 23 e i 30 anni tra cui l'olimpionica sappadina Lisa Vittozzi, l'altra sappadina Eleonora Fauner, il fornese Daniele Cappellari e l'atleta di casa, Giuseppe Montello, cui si aggiungono campioni del calibro di Dorothea Wierer, Dominik Windisch e Lukas Hofer.Zilli ha potuto visitare il Carnia Arena International Biathlon Centre, con un accompagnatore d'eccezione, il campione Silvio Fauner, assieme anche al sindaco e al vicesindaco di Forni Avoltri e ai rappresentanti dell'Amministrazione comunale.Dal 6 al 9 settembre prossimo il centro ospiterà i campionati italiani estivi di sci di fondo/skiroll e biathlon, in un lungo weekend di competizioni ed eventi collaterali sotto il nome di Alpe Adria Summer Nordic Festival 2018."Un'occasione d'oro - ha concluso Zilli - per mettere in luce le caratteristiche tecniche di questi impianti che vogliamo valorizzare consapevoli che gli sport montani, sia estivi sia invernali, stanno ricevendo sempre maggior seguito di pubblico e possono essere un volano turistico importante per la nostra montagna". ARC/SSA/fc