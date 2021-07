Sport: Roberti, con Città di Trieste grandi ricadute su territorio

Trieste, 23 lug - "Il Città di Trieste è una manifestazione internazionale che la Regione è contenta di sostenere per le importanti ricadute che sa garantire al nostro territorio. Negli ultimi anni è diventato infatti un torneo di grande spessore sia dal punto di vista turistico che più strettamente sportivo". Lo ha affermato l'assessore alle Autonomie locali, Pierpaolo Roberti, nel corso della presentazione dell'edizione 2021 del torneo "Città di Trieste Atp Challenger" in programma sui campi di Padriciano dal 24 luglio al primo agosto. "Nella passata edizione, in un momento particolarmente difficile a causa della pandemia, questa iniziativa ha avuto il pregio - ha sottolineato Roberti - di portare a Trieste un numero considerevole di atleti, tecnici e appassionati di tennis, dando una vera e propria boccata di ossigeno alle strutture ricettive della città". "Oggi il tennis italiano sta vivendo un momento magico che ha trovato la sua massima espressione nella finale di Wimbledon giocata da Berrettini, un tennista ormai affermato che - ha ricordato l'assessore - nel 2016 ha vinto in doppio proprio il torneo triestino". "Siamo certi - ha detto Roberti in conclusione - che anche quest'anno il Città di Trieste, un evento organizzato con grande professionalità, saprà mettere in mostra, come lo scorso anno con Musetti, quelli che saranno i campioni di domani". ARC/RT/ma

