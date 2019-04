Sport: Regione e Trieste Running Festival partner turistici in Fvg

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 26 apr - Trieste Running Festival - la manifestazione podistica (composta da Generali Miramar Young, Generali Miramar Family e Trieste 24 Half Marathon) che, giunta alla sua terza edizione, animerà il Friuli Venezia Giulia nelle giornate tra il 2 e il 5 maggio - non è solo un'importante kermesse sportiva ma, ben di più, rappresenta una vetrina prestigiosa sotto il profilo turistico.Intervenuto stamane alla conferenza stampa di presentazione della quattro giorni - accompagnato dall'assessore alle Autonomie Locali e dai massimi vertici dei Comuni di Trieste e Duino Aurisina -, il governatore della Regione ha ringraziato Apd Miramar e sottolineato come essa contribuisca con il proprio lavoro a incentivare la diffusione del buon nome del Friuli Venezia Giulia nel mondo. Un'opera che, secondo il governatore, rende l'associazione organizzatrice di fatto partner della Regione su questo fondamentale fronte.Iniziative come queste offrono inoltre, secondo il governatore, una piattaforma rilevante in termini di socializzazione: nel proporre un ampio ventaglio di alternative indirizzate ad atleti, amatori e famiglie, l'organizzazione intende infatti favorire la massima partecipazione e creare, attorno a questa festa dello sport, un momento di condivisione per l'intera comunità regionale.Encomiabile infine, secondo l'Esecutivo, l'idea di sensibilizzare i partecipanti, durante tutta la kermesse, sulla centralità del rispetto dell'ambiente, sull'impiego di materiali "eco-friendly" e sul loro corretto smaltimento: valori la cui correlazione con le politiche di sviluppo turistico è inscindibile, nella prospettiva di regalare a residenti e ospiti un Friuli Venezia Giulia sempre più sano e a misura d'uomo. ARC/DFD