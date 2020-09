Sport: Regione, confermata validità ordinanza 22 del 31 luglio 2020

Trieste, 26 set - L'ordinanza contingibile e urgente numero 22 firmata dal governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, il 31 luglio 2020 autorizza lo svolgimento delle manifestazioni sportive di carattere non professionistico nel rispetto delle vigenti disposizioni per il contrasto alla diffusione del Covid-19, tra le quali rientrano, ad esempio, quelle del calcio dilettantistico.



Lo conferma la Regione dopo la diffusione, in particolare tra gli ambienti sportivi, di voci infondate e interpretazioni non corrette dei provvedimenti emanati nell'attuale fase di gestione dell'emergenza. ARC/MA/ep



