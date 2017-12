Sport: Panontin, con Prima Lux attivitÃ  all'aperto non vedenti

Udine, 28 novembre - L'assessore regionale alle Autonomie locali, Paolo Panontin, ha portato il saluto della Regione alla presentazione del progetto Prima lux (in latino prima luce, o l'alba), a Ligugnana di San Vito al Tagliamento, in occasione dell'assemblea della sezione Atletica delle Fiamme Cremisi, gruppo sportivo dei Bersaglieri. Sodalizio, che nel 2018 festeggerà il 30. anno di attività.



Il progetto Prima lux, mira a consentire alle persone non vedenti di praticare attività sportive all'aperto, e di potersi inoltrare nell'ambiente naturale attraverso percorsi lunghi da due a dieci chilometri, individuati sul greto del fiume Tagliamento.



Tali percorsi, saranno curati e allestiti, a partire dalla prossima primavera, dal Gruppo esploratori del Tagliamento, che fa parte delle Fiamme cremisi, e che vi installerà tutor virtuali.



In pratica, si tratta di altoparlanti attraverso i quali verranno descritte la morfologia, le essenze e la fauna dell'area circostante.



Sarà questo un modo concreto per far vivere, anche a chi non vede, le emozioni che l'ambiente naturale del bacino fluviale sa trasmettere.



Il sistema Prima lux sarà comunque fruibile da parte di tutti i visitatori dell'area, e oltre all'istallazione dei tutor virtuali, prevede la realizzazione di una applicazione dedicata per i telefoni cellulari.



L'assessore Panontin ha espresso apprezzamento, sia per l'importante attività svolta dall'Associazione Fiamme Cremisi nella tutela del patrimonio ambientale e paesaggistico, che per il progetto Prima Lux.



Ha potuto inoltre porgere i più sentiti complimenti alla testimonial dell'iniziativa, Beatrice Cal, pluricampionessa italiana di Tandem non vedenti. ARC/CM

