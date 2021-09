Sport: nuove risorse per interventi straordinari su impianti privati

Trieste, 30 set - Per la prima volta la Regione ha attivato una linea contributiva per la realizzazione, a fondo perduto, di interventi di manutenzione straordinaria di impianti sportivi di proprietà di soggetti privati ma gestiti da associazioni sportive dilettantistiche del Friuli Venezia Giulia riconosciute dal Coni o dal Comitato italiano paralimpico (Cip). L'obiettivo è quello di mantenere in efficienza e in sicurezza queste strutture che grazie a questa misura potranno essere oggetto anche di lavori di restauro, risanamento conservativo, ampliamento e ristrutturazione edilizia.



Come ricorda l'assessore regionale allo Sport, i criteri e le modalità procedurali per l'ottenimento di queste sovvenzioni sono state approvate lo scorso 17 settembre con una apposita delibera della Giunta regionale.



Possono beneficiare dei contributi le associazioni e società sportive dilettantistiche senza finalità di lucro che dispongano di idoneo titolo giuridico ad effettuare gli interventi su impianti sportivi di proprietà di soggetti privati.



A ciascun beneficiario può essere concesso fino al 100% della spesa considerata ammissibile, con importi che variano da un minimo di 40mila euro fino a un massimo di 100mila euro.



La domanda va inviata entro le ore 16:00 del 22 ottobre 2021, utilizzando il sistema di Istanze OnLine disponibile a questo link: https://loginfvg.regione.fvg.it/loginfvg/spid/index.jsp



Va sottolineato che questa domanda va compilata e presentata alla Direzione centrale cultura e sport Servizio Sport attraverso l'utilizzo del sistema informatico per la presentazione delle istanze on line, che prevede un accesso di tipo "forte", ossia con pre-identificazione dell'identità digitale del sottoscrittore (Spid o Login Fvg avanzato).



La linea contributiva approvata dalla Regione prevede una premialità di punteggio per quegli interventi che interessano impianti sportivi sede di competizioni o manifestazioni sportive di rilevanza nazionale o internazionale nel triennio 2018-2019-2020, inserite nei calendari ufficiali federali delle rispettive discipline sportive; strutture nelle quali si svolgano attività sportive destinate a soggetti disabili, da intendersi come attività organizzate dal soggetto richiedente riconosciuto dal Cip; impianti nei quali si svolgano attività destinate ad atleti tesserati nati dal 2001 in poi.



Una ulteriore premialità di punteggio viene attribuita se il richiedente cofinanzia l'intervento proposto per almeno il 20% del costo totale.



Tutte le altre informazioni su questo bando sono consultabili all'indirizzo http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/cultura-sport/sport/FOGL IA220/articolo.html



Per contatti si può scrivere a cultura@certregione.fvg.it e sport@regione.fvg.it



Per assistenza tecnica nella compilazione delle domande online si può contattare il call-center Insiel al Numero Verde Gratuito: 800 098 788 (lunedì - venerdì 8.00 - 17.00). Per chiamate da telefoni cellulari o dall'estero, il numero da contattare è lo 040 0649013 con il costo della chiamata a carico dell'utente secondo la tariffa del gestore telefonico. Questa infine è l'e-mail Insiel: assistenza.gest.doc@insiel.it ARC/RT/gg





