Sport: Gibelli, Zoratti uomo di calcio che lascia un grande ricordo

Trieste, 2 lug - "Giuliano Zoratti è stato una parte importante della scuola calcistica della nostra regione, patria di grandi calciatori e allenatori. Il mondo del calcio e dello sport tutto della regione Friuli Venezia Giulia saluta un bravo allenatore che ha saputo guidare e portare a grandi risultati molte squadre della nostra regione e non solo e che ha lasciato un ricordo indelebile sia tra i giocatori che tra i tifosi. Ciao Mister".



Con questo pensiero l'assessore regionale allo Sport Tiziana Gibelli ha espresso il proprio cordoglio per la scomparsa dell'ex calciatore e allenatore che ha vestito la maglia dell'Udinese e della Pro Gorizia prima di diventare secondo di Massimo Giacomini nell'Udinese della doppia promozione dalla C alla A, seguendolo poi al Milan, al Torino, al Napoli e alla Triestina, per assumere quindi la guida di numerose panchine in prima persona. Tra queste va menzionata quell'Itala San Marco, che portò nel 2008 nella Lega Pro Seconda Divisione giungendo sino alla disputa delle finali scudetto di categoria. ARC/PPH





