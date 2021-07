Sport: Gibelli saluta a Ronchi rientro Navarria, Howard e Gasparotto

L'assessore dona corona alloro alla spadista e gagliardetti ad atlete softball Ronchi dei Legionari, 29 lug - Una corona di alloro decorata con nastri azzurro ed oro per la spadista di Carlino e i gagliardetti per le due atlete del softball residenti in regione. Sono stati questi gli omaggi che l'assessore allo Sport del Friuli Venezia Giulia Tiziana Gibelli ha donato oggi a Mara Navarria, Andrea Howard e Marta Gasparotto di rientro da Tokyio, atterrate nel pomeriggio all'aeroporto di Ronchi dei Legionari. "Il contributo dato da Mara per portare a casa la medaglia - ha detto la Gibelli salutando la campionessa - è stato determinante come dimostrano i numeri legati all'assalto che è valso il bronzo per l'Italia: delle 23 stoccate azzurre vincenti, 12 le ha messe a segno la nostra atleta di Carlino, che è stata l'unica a salire per tre volte in pedana. Credo che tutta Italia abbia potuto rendersi conto che atleta formidabile sia la Navarria, una donna che al talento aggiunge anche testa e tanto cuore". Nello stesso aereo giunto a Ronchi c'erano a bordo anche Andrea Howard e Marta Gasparotto, le due atlete del Friuli Venezia Giulia che hanno vestito la maglia della nazionale di softball presente alla competizione a cinque cerchi. A loro Gibelli ha consegnato due gagliardetti della Regione. "La nostra squadra azzurra - ha commentato l'esponente dell'esecutivo Fedriga - si è dovuta purtroppo misurare con formazioni extraeuropee in cui questa disciplina ha una tradizione più forte e radicata. A Marta e Andrea resta comunque la soddisfazione di aver vinto meno di un mese fa il titolo europeo, un buon viatico per arrivare alle prossime Olimpiadi con più chance rispetto a questa edizione". "Quando saranno rientrati tutti gli atleti del Friuli Venezia Giulia che hanno partecipato alle Olimpiadi e alle Paralimpiadi - ha concluso Gibelli - faremo una manifestazione per omaggiare questi grandi campioni che danno lustro alla nostra Regione". ARC/AL

