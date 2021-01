Sport: Gibelli, ripresa attività più rapida con patti tra privati

Lignano, 9 gen - "In uno scenario futuro in cui,auspicabilmente il prima possibile, le vaccinazioni verrannosomministrate su larga scala, una soluzione per uscire piùrapidamente dalle restrizioni dovute alla pandemia che limitanoanche lo sport è rappresentata dalla pattuizione tra privati,ovvero quel tipo di accordo che regola il rapporto tra un singoloe un erogatore privato di un servizio, come già avviene per lepalestre dove si pratica il fitness ad esempio". Lo ha detto oggi a Lignano l'assessore regionale allo Sport,Tiziana Gibelli, intervenendo nel corso dell'Assemblea elettivaper il Comitato regionale del Friuli Venezia Giulia della Leganazionale dilettanti del calcio.Dopo aver portato i saluti del governatore Massimiliano Fedriga,l'assessore, approfondendo il tema della pattuizione tra privati,ha spiegato che proprio la vaccinazione potrà rappresentare unasorta di "lasciapassare" per la ripresa a pieno regimedell'attività sportiva, in special modo negli sport di squadra,ribadendo come questa soluzione rappresenti la via più veloce peruna ripartenza in sicurezza dei campionati attualmente sospesi.Gibelli ha poi espresso parole di apprezzamento per i massimivertici regionali delle federazioni dei tre più praticati sportdi squadra (calcio, basket e volley), in quanto, assumendosil'onere di una scelta per certi versi "impopolare", hanno deciso"di anteporre a tutto il resto l'interesse per la salutepubblica". L'assessore ha spiegato infatti che, vista la curva del contagioe l'incidenza massima della categoria d'età tra i 14 e i 19 anninelle positività registrate in regione, l'attuazione dellasospensione delle attività giovanili e delle categorie minori hacon ogni probabilità contribuito a rendere meno pesante l'impattodella pandemia in regione. "Per questo motivo - ha detto l'assessore - oggi ho volutopartecipare in presenza a questa assemblea, per saldare unaspecie di debito d'onore nei confronti del presidente della FgciFvg Ermes Canciani, il quale, assieme agli altri presidenti difederazione, ha il merito di aver saputo giocare di squadra conle istituzioni, dimostrando coraggio e responsabilità". Infine, in relazione alle difficoltà che anche il mondo sportivosta affrontando causa il Covid, Gibelli ha ricordato, oltre icontributi regionali per le sanificazioni e i ristori, anche i 50milioni di euro erogati nel biennio per l'impiantistica, "unintervento - ha concluso - che rappresenta un caso unico inItalia".ARC/GG/ep

