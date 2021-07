Sport: Gibelli, Navarria determinante per il bronzo. Grande Mara!

Pordenone, 27 lug - "Ero convinta che la Navarria ce l'avrebbe fatta a rialzarsi dopo lo stop nella gara individuale. E così è stato. Grande Mara! Brava a lei e complimenti all'intera formazione azzurra. Attendiamo ora il rientro di tutti i portacolori del Friuli Venezia Giulia per festeggiare assieme le medaglie conquistate a Tokyio". Lo ha detto l'assessore regionale allo Sport Tiziana Gibelli al termine dell'incontro in cui è stato aggiudicato il bronzo nella spada femminile a squadre, medaglia vinta dalla formazione azzurra. "Mara Navarria è una atleta che ha talento, testa e un gran cuore. Ero convinta che si sarebbe potuta riprendere dopo il Ko nell'individuale e non sono stata smentita. Chi ha visto questa finale di oggi si è potuto rendere conto di quale sia il suo valore, risultando l'atleta friulana determinate per la vittoria della medaglia". "A far volare in alto la nostra atleta e la squadra azzurra - ha aggiunto Gibelli - è stata anche l'aquila, simbolo della Regione, che Mara porta sulla sua divisa di gara. Incrociamo le dita per gli altri nostri atleti ancora in gara; li aspettiamo tutti al rientro per festeggiare insieme le medaglie vinte e la loro partecipazione alla competizione a cinque cerchi". ARC/AL

