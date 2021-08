Sport: Gibelli, da Jonathan Milan impresa fantastica

Trieste, 4 ago - "Una medaglia d'oro alla prima olimpiade e a 20 anni è un'impresa fantastica, soprattutto se capita a un bujese tosto e con la testa sulle spalle come Jonathan Milan, che non perderà la sua forza della ragione neanche per un secondo. E che saprà crescere ancora, regalandoci tante e tante soddisfazioni". Con queste parole l'assessore regionale allo Sport Tiziana Gibelli ha salutato l'impresa di Jonathan Milan, componente del quartetto azzurro dell'inseguimento su pista che ha ottenuto l'oro e il record mondiale alle Olimpiadi di Tokyo (Milan, Simone Consonni, Francesco Lamon e Filippo Ganna). "In questo momento di gioia grande, perché questo oro corona un'Olimpiade che per il Friuli Venezia Giulia è stata davvero di grande soddisfazione per la generosità dei nostri atleti, voglio abbracciare - ha aggiunto Gibelli - anche RossoDiBuja che non è a Tokyo ma sappiamo che se ci fosse potuto andare... Grazie a tutte le nostre ASD perché la partecipazione alle Olimpiadi dei nostri campioni nasce dal loro lavoro. E grazie Buja, Carlino, Pordenone!" ARC/Com/pph

