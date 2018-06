Sport: Fedriga, Giunta Coni a Trieste certifica valore Fvg

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 12 giu - La prima volta assoluta per una riunione della Giunta nazionale Coni a Trieste alla presenza del presidente Giovanni Malagò è, per il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, intervenuto oggi in apertura di incontro nella sala del Consiglio comunale giuliano, "un concreto riconoscimento alla vivacità espressa dal movimento sportivo regionale in termini di risultati e soprattutto di partecipazione, considerando gli oltre 140mila tesserati (circa il 12 per cento della popolazione sopra i 3 anni) e le quasi 2mila società sportive che ci caratterizzano, con Trieste - ha aggiunto - che è percentualmente ai vertici assoluti della sportività nazionale nelle classifiche per atleti e per società. Sono dati che ci rendono orgogliosi e fiduciosi"."Se il calcio - ha evidenziato il governatore - è lo sport più seguito e praticato quasi ovunque in Italia, con a ruota pallavolo e pallacanestro, nella nostra regione sono in pole position anche tennis, vela e atletica".A questo proposito, Fedriga si è soffermato sui grandi eventi ricorrenti dello sport in Friuli Venezia Giulia, in primis la Barcolana (vela), confermando la "massima attenzione della Regione alle manifestazioni che creano indotto e coinvolgono in maniera significativa il territorio, così come - ha concluso - all'attività di base che è fondamentale per lo sviluppo dei giovani". ARC/FC/ep