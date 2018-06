Sport: Fedriga, attivitÃ  Artistica 81 modello di successo

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 05 giu - "L'attività che avete svolto in questi anni rappresenta per Trieste e la regione un vero modello, ispirato dalla capacità di aver creduto in un progetto che oggi vi assegna un ruolo di protagonisti di primo piano nel panorama della ginnastica nazionale".Lo ha detto ieri sera il governatore del Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, nel corso della manifestazione "Tuttaginnastica 2018" organizzata in occasione della celebrazione dei 37 anni di attività della società "Artistica 81" e tenutasi a Trieste.Fedriga, ringraziando il presidente Bronzi per il suo impegno societario ultratrentennale, nel rivisitare il palmares, ha ricordato l'ultima ginnasta a vestire la maglia azzurra, Tea Ugrin, e la partecipazione olimpica a Pechino 2008 di Francesca Benolli e Federica Macrì, la quale peraltro è ancora in attività."Il successo dell'Artistica 81 - ha detto il governatore - è testimoniato dagli oltre 16 anni di partecipazione nell'élite del campionato nazionale e da un numero di iscritti in costante crescita, arrivato ormai oltre quota seicento"."Coinvolgere e motivare i giovani nell'attività sportiva - ha sottolineato ancora Fegriga - è un elemento qualificante: il sacrificio, la passione, lo spirito di gruppo e la disciplina sono valori insiti nella pratica agonistica, che risultano tuttavia essenziali anche nella formazione dei cittadini di domani".Fedriga ha infine rimarcato la volontà della Regione di sostenere una realtà vitale e di successo come l'Artistica 81, "all'interno di un sistema normativo che garantisca piena trasparenza e meritocrazia, in un quadro auspicabilmente snellito da quella burocrazia improduttiva alla quale le società sportive in più di qualche occasione sono costrette a sottostare". ARC/GG/ppd