Sport: Aere esempio di vita per chi si rimette in gioco

A Spilimbergo premiata atleta vincitrice del bronzo a Tokyo nell'handibike Spilimbergo, 6 set - Quello dimostrato da Katia Aere è un grande esempio affinché tutti possano trovare la forza per rendere realtà ciò che invece si crede impossibile. Ha riassunto così il proprio saluto l'assessore regionale alle Risorse agricole durante la cerimonia organizzata oggi a Spilimbergo per festeggiare Katia Aere vincitrice della medaglia di bronzo nell'handbike alla manifestazione a cinque cerchi appena conclusasi a Tokyo. Ad attendere l'atleta della Città del mosaico, con il sottofondo delle campane di Santa Maria maggiore che suonavano a festa, c'erano circa un migliaio di persone, radunatesi in piazza Duomo per omaggiare il ritorno a casa della campionessa, alla presenza delle istituzioni locali. Come ricordato dalla Regione, il risultato sportivo raggiunto dalla Aere va ben più in là della medaglia di bronzo olimpica in quanto rappresenta innanzitutto un esempio di vita per quanti - come per l'atleta di Spilimbergo - decidono di rimettersi in gioco, trovando gli stimoli giusti per affrontare e superare nuovi traguardi. L'assessore ha quindi evidenziato come l'orgoglio per il risultato ottenuto dall'atleta friulana non sia solo di facciata ma rappresenti un sentimento che accomuna le tante persone che hanno fatto il tifo per lei, spingendola verso il terzo grado del podio olimpico. Al termine della cerimonia l'esponente dell'esecutivo, a nome anche della collega assessore allo sport e dell'intero esecutivo, ha omaggiato l'atleta con una corona di alloro. ARC/AL/ep

