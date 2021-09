Sparatoria centro Trieste: Regione, lunedì Tavolo ordine pubblico

Trieste, 4 set- Sarà convocato dal prefetto per lunedì un Tavolo urgente di ordine pubblico a seguito della sparatoria verificatasi questa mattina nel centro di Trieste nei pressi di un bar tra gruppi di operai di nazionalità straniera, kosovari e albanesi.



La Regione, per tramite dell'assessore alla Sicurezza, ha sentito stamane il prefetto e ha ribadito la necessità di fare un approfondito punto della situazione sull'ordine pubblico in città e in particolare sulla situazione legata alla presenza della comunità kosovara.



Nel corso del Tavolo la Regione intende rinnovare la richiesta di attribuzione di maggiori competenze in un settore così delicato e impattante per la qualità della vita dei cittadini del territorio regionale ARC/EP





