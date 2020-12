Sostenibilità: Fedriga, innovazione centrale rinascita Porto vecchio

Trieste, 22 dic - "Il nostro sogno è che Porto vecchio diventiil luogo di incontro fra chi fa innovazione e ricerca ai massimilivelli mondiali e le piccole start-up del territorio. Incontriche non vanno limitati ai grandi meeting di carattere scientificoma che possono concretizzarsi in diversi momenti della vitaquotidiana. Per raggiungere, però, questo obiettivo l'ex scaloportuale di Trieste deve trasformarsi, grazie alla spinta ditutte le istituzioni, in un'area viva e ricca di opportunità".Lo ha affermato questa mattina il governatore del Friuli VeneziaGiulia, Massimiliano Fedriga, durante la presentazione in Regionedel progetto Nasi (North-Adriatic Summer Institute), promossodalla Fondazione Internazionale di Trieste per il progresso e lalibertà delle scienze (Fit).Primo atto dell'iniziativa la firma oggi - da parte delgovernatore Fedriga, del sindaco del Comune di Trieste RobertoDipiazza e del presidente della Fit Stefano Fantoni - di unalettera per chiedere al Governo un sostegno alla realizzazione diNasi, un istituto di ricerca indipendente, di naturapubblico-privata e senza scopo di lucro, dedicato interamenteallo studio e alla promozione multidisciplinare dei principifondamentali della Scienza della sostenibilità e delle sueapplicazioni nei sistemi fisici, computazionali, biologici esociali."Sulla progettualità riguardante il Porto vecchio di Trieste c'èpiena sintonia fra le istituzioni. Siamo convinti - ha affermatoFedriga - che l'innovazione debba essere centrale nello sviluppodi questa area. Per questo, insieme al Comune e all'Autorità disistema portuale del Mare Adriatico Orientale, stiamo progettandosia la riqualificazione di due grandi magazzini abbandonati chela realizzazione di tutti i servizi necessari a chi deciderà diinsediarsi in questa parte della città ancora abbandonata"."Noi crediamo con convinzione nel piano di recupero di una parteimportante dell'ex scalo portuale che, una volta terminato, potràospitare tutti gli uffici della Regione". "Per superare gli ostacoli, però, serve gioco di squadra epassione. Fattori - ha sottolineato Fedriga - che metteremo incampo anche nella realizzazione del nuovo istituto dedicato allasostenibilità. Lavorando insieme la nostra comunità deve superarela logica del 'no se pol' che per troppo tempo ha caratterizzatola città di Trieste".Prima della firma della lettera rivolta al Governo è statoricordato che la nomina di Trieste a "Città europea della Scienza2020" e la realizzazione a settembre di Esof Euroscience OpenForum, hanno messo in evidenza, in tutto il mondo, l'importanteapparato scientifico attivo in questo territorio. L'incontro fra innovazione e imprenditoria offre infatti enormipotenzialità per il Friuli Venezia Giulia, che può fare da trainosia all'Italia che all'Europa. Su queste basi la nascitadell'istituto Nasi - unico a livello globale interamente dedicatoalla Scienza della sostenibilità - rappresenta una chance da nonperdere. Si tratta di una iniziativa che si ispira a realtà già affermatecome l'istituto di Santa Barbara negli Stati Uniti. Grazie a NasiTrieste potrebbe diventare la sede di studi multidisciplinari edi formazione avanzata, coinvolgendo in un dialogo attivo imassimi esperti internazionali di diverse discipline - alcuni diquesti già premiati con il Nobel - e i ricercatori, i dottorandi,gli industriali, gli amministratori pubblici e la società civile. Il North-Adriatic Summer Institute vuole essere infatti un grandelaboratorio in cui la ricerca avanzata e l'imprenditoria siconfrontano e favoriscono il trasferimento e la valorizzazionedelle conoscenze per rispondere ai reali bisogni economici esociali del Friuli Venezia Giulia.ARC/RT/ma

