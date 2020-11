Solidarietà: Roberti, 'S. Nicolò si mette in moto' dona tanti sorrisi

Trieste, 28 nov - "Tra pochi giorni arriva San Nicolò, unmomento importantissimo per tanti bambini. Non dobbiamo peròdimenticarci dei piccoli che, per motivi di salute o per altreragioni, vivono nelle comunità protette e rischiano di perdere ilsorriso che un regalo porta sempre con sé. Per questo dobbiamoringraziare le iniziative benefiche come quella di 'San Nicolò simette in moto', giunta quest'anno alla sua ventiquattresimaedizione".L'assessore regionale alla Sicurezza del Friuli Venezia Giulia,Pierpaolo Roberti, è intervenuto oggi con un videomessaggio allamanifestazione promossa dal Circolo ricreativo della Polizialocale di Trieste "Roberto Tommasi"."Si tratta di una iniziativa che per me ha un valore speciale daquando nel 2016 per la prima volta vi ho preso parte in primapersona. Una delle esperienze - ha ricordato Roberti - piùentusiasmanti e toccanti che abbia mai vissuto da quando hol'onore di ricoprire incarichi istituzionali"."Nato per volontà del Circolo ricreativo della Polizia locale,'San Nicolò si mette in moto' nel tempo ha saputo coinvolgere,sempre nell'ottica dell'amicizia e della solidarietà, tantitriestini e numerosi operatori delle forze dell'ordine,provenienti anche dalla vicina Slovenia. In questo momento - haprecisato l'assessore - gli organizzatori stanno raccogliendo ledonazioni spontanee per poi arrivare alla consegna dei doni aibimbi meno fortunati che purtroppo si trovano ospiti di struttureprotette"."A causa della diffusione del Covid-19, quest'anno non ci sarà ilclassico serpentone di moto e scooter che attraversa la città perraggiungere le diverse comunità. Resta invece - ha affermato inconclusione Roberti - la generosità dei tanti cittadini chepossono fare una donazione in favore di questi bambini".Le indicazioni per fare le offerte benefiche si trovano sullapagina Facebook dell'iniziativa. Gli organizzatori hanno ancheallestito, oggi e domani, un banchetto al centro commercialeTorri d'Europa in via D'Alviano.ARC/RT/gg

