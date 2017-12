Sicurezza: Torrenti, grazie a Carabinieri per risultati raggiunti

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 30 dic - "Va rivolto un ringraziamento ai Carabinieri, e in generale a tutte le forze dell'ordine, per il notevole lavoro compiuto e per gli importanti risultati raggiunti nel corso di quest'anno a Trieste". Lo ha affermato l'assessore regionale alla Cultura, Gianni Torrenti, commentando le cifre fornite ieri dai Carabinieri della Compagnia di Trieste, in base alle quali nel capoluogo i reati sarebbero in forte calo.Per Torrenti "l'apprezzamento nei confronti di chi sta nei fatti garantendo una sicurezza diffusa ai cittadini di Trieste non è affatto rituale. In un periodo in cui la percezione di insicurezza sembra crescere nonostante tutto, dati di fatto come quelli forniti dai Carabinieri possono aiutare a orientarci meglio in una realtà che rimane molto civile, ordinata e sotto controllo"."La conferma che i migranti influiscono in misura del tutto minima sul numero dei reati commessi - ha concluso l'assessore - riconduce il fenomeno nelle sue dimensioni reali, che non rispondono a certi toni allarmistici che ogni tanto sentiamo levarsi". ARC/COM