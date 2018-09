Sicurezza: Roberti, sigillo Regione a comandante uscente CC Ts

© RIPRODUZIONE RISERVATA

"Grazie a colonnello Melis per 3 anni di ottima collaborazione"Trieste, 6 set - Apprezzamento e gratitudine per lo spirito di collaborazione che ha contraddistinto l'operato del colonnello Daniel Melis nel corso di questi tre anni che l'hanno visto di stanza a Trieste, oltre a un sincero augurio per il suo nuovo incarico a Firenze.Questo il concetto espresso oggi a Trieste dall'assessore alla Sicurezza del Friuli Venezia Giulia, Pierpaolo Roberti, in occasione del saluto rivolto al comandante provinciale dei Carabinieri, Daniel Melis, che ha terminato il suo periodo di servizio nel capoluogo giuliano.L'assessore, sottolineando come il rapporto tra la Regione e i Carabinieri sia improntato ad una costante cooperazione finalizzata a garantire la sicurezza dei cittadini, ha anche ricordato l'importanza del supporto fornito dall'Amministrazione alla funzionalità dei presidi dell'Arma presenti sul territorio, "nell'ottica di dare modo agli uomini e alle donne in divisa di fare al meglio il proprio lavoro, stando sempre vicini alla popolazione".Infine, Roberti, in rappresentanza del governatore Fedriga, ribandendo il riconoscimento dell'Istituzione regionale per la professionalità e la competenza dimostrate, ha consegnato al colonnello Melis il sigillo della Regione. ARC/GG/fc