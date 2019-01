Sicurezza: Fedriga, ringrazio questore Fusiello per impegno in Fvg

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 8 gen - Il governatore Massimiliano Fedriga ha incontrato stamane in presidenza il questore di Trieste Isabella Fusiello, che lascerà il capoluogo regionale per prendere servizio a Roma presso il Ministero dell'Interno."Alla dottoressa Fusiello faccio i miei più sentiti ringraziamenti per il prezioso lavoro svolto in Friuli Venezia Giulia - così Fedriga - e le porgo i migliori auguri per ulteriori successi professionali e personali." ARC/DFD