Sicurezza: Fedriga incontra il nuovo prefetto di Pordenone Lione

Trieste, 9 nov - Il governatore del Friuli Venezia Giulia,Massimiliano Fedriga, ha incontrato oggi in Regione il nuovoprefetto di Pordenone, Domenico Lione.Proveniente dalla Prefettura di Trento, dove è stato viceprefettovicario, Lione ha già rivestito incarichi anche nella Prefetturadi Venezia ed è stato commissario straordinario in alcuni comunidel Veneto. Originario di Messina, 58 anni, Lione ha preso il posto di MariaRosaria Maiorino che ha lasciato la Prefettura di Pordenone inagosto per quiescenza.Al centro del colloquio con il governatore Fedriga anche lecriticità legate all'attuale emergenza sanitaria e la necessitàche tutti gli attori istituzionali riescano a dialogare tra loroin un clima di confronto e leale collaborazione.Domenico Lione è stato accompagnato dal prefetto di TriesteValerio Valenti.ARC/RT/pph

