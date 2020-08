Scuola: Regione in attesa di indicazioni chiare per riapertura

Trieste, 26 ago - Indicazioni chiare in tempi rapidi. È quanto richiesto dalla Regione Friuli Venezia Giulia al Governo rispetto alle criticità da risolvere per assicurare la riapertura in sicurezza delle scuole, il prossimo 14 settembre.



Lo riferiscono gli assessori regionali all'Istruzione e ai Trasporti che oggi hanno preso parte alla videoconferenza tra ministri e Regioni convocata sul tema, dal quale non è emersa alcuna sostanziale novità in termini operativi e organizzativi.



D'intesa con le altre Regioni, il Friuli Venezia Giulia ha condiviso la richiesta di calendarizzare una serie di incontri periodici con il ministero dell'Istruzione per garantire un avvio ordinato e uniforme dell'anno scolastico in questa particolare situazione di straordinarietà.



Le Amministrazioni regionali hanno quindi nuovamente evidenziato i nodi ancora irrisolti tra i quali il problema del trasporto degli studenti, per il quale non sono state ancora indicate a livello nazionale soluzioni sostenibili né per il Tpl, né per il trasporto scolastico dedicato, una condizione che, come riferito dall'assessore ai Trasporti, desta forte preoccupazione considerata la data ormai imminente di riapertura dei plessi.



Tra i temi da risolvere, l'assessore all'Istruzione ha evidenziato le incertezze legate alla necessità di disporre di organico aggiuntivo: si attende di conoscere la disponibilità completa di personale da ripartire nelle scuole e di capire se e in che misura saranno soddisfatti i fabbisogni evidenziati.



Restano da definire inoltre la tempistica e i criteri di distribuzione dei banchi, di cui non si conosce né l'esatta dimensione né il numero destinato al Friuli Venezia Giulia e delle mascherine di protezione per gli studenti, poiché non è stato ancora chiarito se queste ultime saranno fornite Commissario straordinario per l'emergenza Covid-19 o se, per la fornitura, dovranno provvedere autonomamente le Regioni. ARC/CCA/pph



