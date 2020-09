Scuola: Regione, benefici ripresa superiori a tutti i disagi

Trieste, 16 set - La Regione ha voluto essere presente questa mattina alla cerimonia di riapertura del nuovo anno scolastico dell'Istituto statale d'istruzione superiore (Isis) Paolino d'Aquileia di Cividale del Friuli.



L'occasione è stata propizia per rimarcare l'esigenza, che deve abbracciare tutte le componenti del mondo scolastico, di osservare comportamenti attenti e disciplinati in questa fase delicata di ripartenza.



Dall'Amministrazione regionale è giunto infatti un forte richiamo alla responsabilità individuale, base fondamentale per una piena responsabilità collettiva, e ai benefici educativi e sociali legati alla riapertura delle scuole, di gran lunga più importanti e più preziosi rispetto a qualsiasi disagio che studenti, docenti e personale scolastico si troveranno ad affrontare. ARC/RT/ma



