Sanità: Riccardi, nel 2019 Risorse Aggiuntive invariate e assunzioni

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Udine, 4 feb - "Per il 2019 la Regione ha stanziato 31 milioni di euro per le Risorse Aggiuntive Regionali a beneficio del personale: un importo invariato rispetto al 2018, le cui modalità di erogazione, scaduto il precedente accordo e alla luce delle disposizioni previste dal nuovo Ccnl, sono al vaglio dei commissari delle Aziende Sanitarie."Lo ha dichiarato il vicegovernatore con delega alla Salute Riccardo Riccardi a margine della riunione che ha visto riuniti a Udine i commissari e i direttori delle Aziende Sanitarie."Convocherò i sindacati per il 13 febbraio - ha continuato Riccardi - per un tavolo di confronto su tali temi e per informarli sul lavoro che stiamo portando avanti in queste settimane."Il vicegovernatore intende quindi dare risposta concreta alle istanze sollevate dalle organizzazioni sindacali, chiarendo in particolare le soluzioni che saranno adottate per applicare il contenimento della spesa dell'1% imposto dallo Stato sul costo del personale."A questo proposito - ha precisato Riccardi - non abbiamo alcuna intenzione di procedere a tagli lineari. Stiamo invece impostando un lavoro di razionalizzazione e riorganizzazione delle risorse, che ci porterà allo stesso risultato mantenendo i livelli occupazionali e puntando a migliorare la qualità dei servizi."Riccardi ha voluto infine confermare "la precisa volontà di ridurre il precariato attraverso un piano di stabilizzazioni e l'intenzione di riconoscere le posizioni che attualmente risultano pendenti". Queste due azioni congiunte, tra la stabilizzazione di 188 OSS e la definizione del nuovo concorso per la selezione di 545 infermieri, porterà, nell'arco dell'anno, all'assunzione di oltre 700 nuove risorse per il sistema sanitario regionale. ARC/DFD