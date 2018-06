SanitÃ : Riccardi, massima attenzione a strutture Destra Tagliamento

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Trieste, 22 giu - "La Destra Tagliamento ha bisogno di attenzioni particolari e non ci saranno preferenze all'interno del suo territorio. Per questo voglio rassicurare i cittadini del sacilese che presterò la massima attenzione al sistema sanitario che li interessa da vicino, integrandone le necessità e le potenzialità, nel cuore del progetto regionale di rilancio dell'interno settore".Risponde così il vicepresidente e assessore alla Salute Riccardo Riccardi alle richieste provenienti dalla popolazione e da alcune forze politiche locali in merito alla sua prossima visita alle strutture sanitarie di Sacile."Mi sto premurando di conoscere da vicino tutto il sistema sanitario regionale - ha dichiarato Riccardi - approfondendo le caratteristiche di ogni singola struttura, confrontandomi con gli operatori e ascoltando la gente. Al Friuli Occidentale ho dato priorità, partendo dal pordenonese per poi spostarmi su Trieste. Sacile è una delle prossime visite che saranno messe in agenda. Pur essendo una piccola regione, il nostro sistema sanitario è articolato: ci vuole tempo per conoscerlo tutto. Ma confermo che ognuno avrà tutta l'attenzione possibile". ARC/COM/SSA