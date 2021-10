Sanità: posti letto, con Pnrr supporto da ospedali di comunità

Trieste, 1 ott - In considerazione dei dati e per evitare che i pazienti vengano ricoverati provvisoriamente in altri reparti, o in letti aggiuntivi, sono previsti posti letto in ospedali post-acuti e in ospedali di comunità come configurato dagli standard del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr).



Questo il concetto espresso oggi dal vicegovernatore con delega alla Salute in sede di Consiglio regionale rispondendo a un'interrogazione sul tema dell'occupazione dei posti letto nei reparti di medicina interna rispetto alla dotazione dei posti negli ospedali hub di Trieste, Udine e Pordenone.



Nel dettaglio questi i numeri del rapporto occupazione media/posti letto disponibili: Ospedale di Cattinara (Ts) 112/171 (2016), 110/175 (2017), 106/161 (2018), 109/161 (2019); Ospedale Santa Maria della Misericordia (Ud) 84/227 (2016), 86/227 (2017), 86/227 (2018), 83/227 (2019); Ospedale Santa Maria degli Angeli (Pn) 84/98 (2016), 91/98 (2017), 96/98 (2018), 97/104 (2019). ARC/GG/ma





© RIPRODUZIONE RISERVATA